Ксения Бородина заявила, что нет никакого «чудодейственного амулета», с помощью которого она похудела
Телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина сообщила, что не имеет никакого отношения к тем порталам, которые пишут о «чудодейственном амулете» и ее похудении.
По словам телезнаменитости, никаким модным средством для похудения она не пользовалась.
Все хоть раз в жизни, но все-таки слышали об удивительном браслете, который может избавить любого человека не только от различных заболеваний, но и даже от лишнего веса. Говорят, что этот «амулет» может наладить кровообращение и работу сердца, а также освободить от постоянных головных болей.
Продавцы такого «чудодейственного» всегда хвалят его, указывая на то, что в социальных сетях можно найти огромное количество положительных отзывов об этом черном нефрите. Стоимость такого «амулета» варьируется в отметке 1000-1200 рублей.
Несколько часов назад в интернете появилось очередное интервью с ведущей «Дома-2», в котором Ксения Бородина отметила, что никогда не оставляла отзывы об этом «чудо-браслете».
По словам знаменитости, она уже давно привыкла к тому, что ее имя после того, как она похудела, начало куда чаще появляться на различных сайтах, где говорят о «чудодейственном амулете», под воздействием которого она избавилась от лишнего веса.
К слову, специалисты даже решили провести некий эксперимент, итоги которого продемонстрировали, что после 2-х недель носки этого браслета из камней баньши человек не похудел, сообщает NTV.
По словам телезнаменитости, никаким модным средством для похудения она не пользовалась.
Все хоть раз в жизни, но все-таки слышали об удивительном браслете, который может избавить любого человека не только от различных заболеваний, но и даже от лишнего веса. Говорят, что этот «амулет» может наладить кровообращение и работу сердца, а также освободить от постоянных головных болей.
Продавцы такого «чудодейственного» всегда хвалят его, указывая на то, что в социальных сетях можно найти огромное количество положительных отзывов об этом черном нефрите. Стоимость такого «амулета» варьируется в отметке 1000-1200 рублей.
Несколько часов назад в интернете появилось очередное интервью с ведущей «Дома-2», в котором Ксения Бородина отметила, что никогда не оставляла отзывы об этом «чудо-браслете».
По словам знаменитости, она уже давно привыкла к тому, что ее имя после того, как она похудела, начало куда чаще появляться на различных сайтах, где говорят о «чудодейственном амулете», под воздействием которого она избавилась от лишнего веса.
К слову, специалисты даже решили провести некий эксперимент, итоги которого продемонстрировали, что после 2-х недель носки этого браслета из камней баньши человек не похудел, сообщает NTV.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:49