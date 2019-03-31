Учёные назвали вызывающие онкологию напитки





В список попали сахарозаменители, которые провоцируют поражение поджелудочной железы. Риск повышается в случае употребления за неделю двух порций напитка, которые включают данные вещества. В свою очередь газировка увеличивает негативные последствия непосредственно для простаты. Риск того, что у девочек до 14 лет будут поражены молочные железы, увеличивается вследствие злоупотребления газировкой. При этом полторы банки подслащенного такого напитка ускоряют начало менструации примерно на 2,7 месяца.Для беременных опасным является консервант Е-123. Его добавляют практически в любой газированный напиток. Высокое содержание сахара является очень опасным, так как увеличивается негативное влияние на фоне наличия фосфатов, а также красителей.