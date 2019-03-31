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Учёные назвали вызывающие онкологию напитки

Исследователи Гарвардского университета рассказали, какие прохладительные напитки могут увеличить риски поражения человеческого организма онкологией. Причиной является наличие в таких продуктах вредных компонентов.
Учёные назвали вызывающие онкологию напитки

В список попали сахарозаменители, которые провоцируют поражение поджелудочной железы. Риск повышается в случае употребления за неделю двух порций напитка, которые включают данные вещества. В свою очередь газировка увеличивает негативные последствия непосредственно для простаты. Риск того, что у девочек до 14 лет будут поражены молочные железы, увеличивается вследствие злоупотребления газировкой. При этом полторы банки подслащенного такого напитка ускоряют начало менструации примерно на 2,7 месяца.

Для беременных опасным является консервант Е-123. Его добавляют практически в любой газированный напиток. Высокое содержание сахара является очень опасным, так как увеличивается негативное влияние на фоне наличия фосфатов, а также красителей.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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