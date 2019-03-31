OnePlus представит 1 апреля новую технологию быстрой зарядки WarpTen
Представители OnePlus обнародовали в Сети тизер, свидетельствующий, как предположили многие, об анонсе нового брендового смартфона уже 1 апреля. Однако позже появилась информация, что китайский производитель покажет не OnePlus 7, а систему быстрой зарядки WarpTen.
Изначально данная технология носила название Dash Charge, но ее переименовали из-за нарушения авторских прав. Согласно ранним утечкам, именно OnePlus 7 получит модернизированную систему скоростной зарядки с мощностью не ниже 50 Вт. Технология Warp Charge-3, представленная в смартфоне OnePlus 6T, характеризуется показателем в 30 Вт.
Обновленную систему Super VOOC разработчики презентуют 1 апреля, раскрыв ее особенности. Технические характеристики нового мобильного устройства OnePlus 7, базирующегося на SoC Snapdragon 855, фанаты бренда узнают несколько позже.
Изначально данная технология носила название Dash Charge, но ее переименовали из-за нарушения авторских прав. Согласно ранним утечкам, именно OnePlus 7 получит модернизированную систему скоростной зарядки с мощностью не ниже 50 Вт. Технология Warp Charge-3, представленная в смартфоне OnePlus 6T, характеризуется показателем в 30 Вт.
Обновленную систему Super VOOC разработчики презентуют 1 апреля, раскрыв ее особенности. Технические характеристики нового мобильного устройства OnePlus 7, базирующегося на SoC Snapdragon 855, фанаты бренда узнают несколько позже.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:20