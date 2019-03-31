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OnePlus представит 1 апреля новую технологию быстрой зарядки WarpTen

Представители OnePlus обнародовали в Сети тизер, свидетельствующий, как предположили многие, об анонсе нового брендового смартфона уже 1 апреля. Однако позже появилась информация, что китайский производитель покажет не OnePlus 7, а систему быстрой зарядки WarpTen.
OnePlus представит 1 апреля новую технологию быстрой зарядки WarpTen

Изначально данная технология носила название Dash Charge, но ее переименовали из-за нарушения авторских прав. Согласно ранним утечкам, именно OnePlus 7 получит модернизированную систему скоростной зарядки с мощностью не ниже 50 Вт. Технология Warp Charge-3, представленная в смартфоне OnePlus 6T, характеризуется показателем в 30 Вт.

Обновленную систему Super VOOC разработчики презентуют 1 апреля, раскрыв ее особенности. Технические характеристики нового мобильного устройства OnePlus 7, базирующегося на SoC Snapdragon 855, фанаты бренда узнают несколько позже.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:20

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