OnePlus представит 1 апреля новую технологию быстрой зарядки WarpTen





Изначально данная технология носила название Dash Charge, но ее переименовали из-за нарушения авторских прав. Согласно ранним утечкам, именно OnePlus 7 получит модернизированную систему скоростной зарядки с мощностью не ниже 50 Вт. Технология Warp Charge-3, представленная в смартфоне OnePlus 6T, характеризуется показателем в 30 Вт.Обновленную систему Super VOOC разработчики презентуют 1 апреля, раскрыв ее особенности. Технические характеристики нового мобильного устройства OnePlus 7, базирующегося на SoC Snapdragon 855, фанаты бренда узнают несколько позже.