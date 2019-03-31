В Ленинградской области на улице обнаружен труп женщины в плаще и пеньюаре
В Ленинградской области случайные свидетели обнаружили труп женщины, находящийся на улице возле 19-этажного дома. Скончавшаяся была в плаще и пеньюаре.
По имеющимся данным, в посёлке Мурино рабочий случайно обнаружил мёртвое тело, лежащее близ 19-этажного дома. Свидетель отметил, на умершей были надеты вещи чёрного цвета, а именно сапоги, плащ и брюки.
Кроме того, она находилась в пеньюаре, выбивающемся из под верхней одежды. В настоящий момент нет точной информации, что могло произойти. Первичный осмотр указывает, скончавшейся на вид 30-37 лет.
По имеющимся данным, в посёлке Мурино рабочий случайно обнаружил мёртвое тело, лежащее близ 19-этажного дома. Свидетель отметил, на умершей были надеты вещи чёрного цвета, а именно сапоги, плащ и брюки.
Кроме того, она находилась в пеньюаре, выбивающемся из под верхней одежды. В настоящий момент нет точной информации, что могло произойти. Первичный осмотр указывает, скончавшейся на вид 30-37 лет.
Происшествия
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:07