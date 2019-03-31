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Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова грубо оскорбила подписчиков

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова начала грубо отвечать подписчикам, которые спросили у нее о 6-летнем наследнике.
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова грубо оскорбила подписчиков

Стоит подчеркнуть, что к подобным оскорблениям многочисленные пользователи Сети попросту не были готовы.

Не секрет, что в последнее время единственный сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева довольно часто попадает под критику и различные насмешки. А началось все с того, что родной отец мальчика в личном микроблоге высмеял лишний вес наследника, заявив, что ему срочно нужно худеть.

На данный момент фолловеры весьма тщательно обращают внимание на поведение 6-летнего Даниэля, который, по их мнению, время от времени ведет себя довольно неадекватно. К примеру, читатели привели в пример несколько модных показов, в которых принимал участие сын Гусева и Феофилактовой.
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова грубо оскорбила подписчиков

Пользователи Сети решили указать Евгении на то, что ее наследнику следует заниматься с логопедом и с психологом, а не ходить по подиуму, ведь он то и дело постоянно крутит головой, когда участвует в показах, и смотрит в разные стороны. Нужно сказать, что именно эти советы разгневали экс-звезду телепроекта «Дом-2».

Большинство своих оскорблений в адрес подписчиков Феофилактова поспешила удалить, однако шустрые фолловеры успели скопировать некоторые из них.

В своих комментариях Евгения не только заявляет, что не нуждается в переживаниях подписчиков, но и даже оскорбляет одну из поклонниц, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:08

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