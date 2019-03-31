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Елена Проклова призналась, что крутила с Олегом Табаковым

Елена Проклова открыла подробности романа с Олегом Табаковым. В рамках программы «Звезды сошлись», 65-летняя актриса призналась, что в 20-летнем возрасте встречалась с Олегом Табаковым.
Елена Проклова призналась, что крутила с Олегом Табаковым

Ещё за Прокловой ухаживали Олег Янковский, а также Андрей Миронов. По её словам, она всегда нравилась мужчинам. Будучи свободной девушкой, Проклова могла выбирать новых претендентов на очередной роман. Она познакомилась с Табаковым в 15-летнем возрасте во время съёмок фильма «Гори-гори, моя звезда». Актёр сразу влюбился в юную артистку. По словам актрисы, полноценные отношения начались между ними, когда ей исполнилось 20 лет. Тогда Табакову было 36 лет. Проклова отметила, что актёр просил у родителей её руки очень артистично, а также талантливо. По словам артистки, она не планировала выходить замуж за старого мужчину.
Елена Проклова призналась, что крутила с Олегом Табаковым

Олег Табаков бросил свою жену, а также детей, однако такого рода поступок не понравился актрисе. Она не понимает, как мужчина мог оставить семью.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:33

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