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В новом Chevrolet Corvette может появиться активный передний сплиттер

Концерн GM, включающий в себя бренд Chevrolet, запатентовал активный сплиттер для новой версии спортивного купе Corvette. Судя по документу, разветвитель под передним бампером сможет автоматически менять положение в пространстве для оптимизации воздушного потока.
В новом Chevrolet Corvette может появиться активный передний сплиттер

Подвижным сплиттером будут управлять электродвигатели, а многочисленные датчики и специальное ПО определять, куда его стоит перемещать. «Умный» разветвитель сможет наклоняться, вращаться, продвигаться вниз-вверх. Каждое из изменений положения устройства по-особому влияет на прохождение воздушного потока под транспортным средством, отражаясь на его управляемости.

Одна из важных функций сплиттера - увеличение прижимной силы автомобиля, чтобы его передняя часть пониже опустилась к дороге. Данная технология поможет избежать эффекта подъема на высокой скорости. На сегодня нет гарантий, что новую разработку запустят в производство. Однако концерн GM, судя по ряду патентов, заинтересован в активной аэродинамике и может применить подвижный разветвитель в новом поколении спорткара Chevrolet Corvette.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:40

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