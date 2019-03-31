В новом Chevrolet Corvette может появиться активный передний сплиттер





Подвижным сплиттером будут управлять электродвигатели, а многочисленные датчики и специальное ПО определять, куда его стоит перемещать. «Умный» разветвитель сможет наклоняться, вращаться, продвигаться вниз-вверх. Каждое из изменений положения устройства по-особому влияет на прохождение воздушного потока под транспортным средством, отражаясь на его управляемости.Одна из важных функций сплиттера - увеличение прижимной силы автомобиля, чтобы его передняя часть пониже опустилась к дороге. Данная технология поможет избежать эффекта подъема на высокой скорости. На сегодня нет гарантий, что новую разработку запустят в производство. Однако концерн GM, судя по ряду патентов, заинтересован в активной аэродинамике и может применить подвижный разветвитель в новом поколении спорткара Chevrolet Corvette.