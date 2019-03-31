Назван ТОП-10 самых дорогих новых автомобилей на планете





Автомобиль был оценен производителем в 12,5 млн долларов, представили его в Женеве в начале марта. Модель считается сейчас самым дорогим новым автомобилем в мире, чем во многом обязана новому дизайну карбонового кузова, новому интерьеру и ассоциациям с уникальным Type 57 SC Atlantic.Автомобиль стоимостью 3 миллиона долларов появился на свет в 2014 году как дань памяти Серджио Пининфарине, причем Ferrari и Pininfarina построили только шесть серийных экземпляров. Итальянцы разрешили их купить только специально отобранным клиентам, причем в открытую цену не называли: цифра основывается на предположениях. Базируется он на платформе Ferrari 458, а оснащен 4,5-литровым двигателем V8 мощностью 570 л.с.Гиперкар от Aston Martin официально еще не вышел в продажу, но, скорее всего, уже и не выйдет – весь планируемый тираж был раскуплен по предзаказу. Британцы также не объявляли его официальную цену, но, по некоторым оценкам, она колеблется между 2,6 и 3,9 млн долларов. 6,5-литровый V12 от Cosworth развивает почти 1 200 л.с. а планируемая максимальная скорость Valkyrie должна превысить 320 км/ч. Будет построено всего 150 экземпляров гиперкара, включая 25 экземпляров, предназначенных для трека.С технической точки зрения версия Sport стоимостью в 3,3 миллиона долларов идентична "обычному" Bugatti Chiron, то есть располагает двигателем W16 с квадро-наддувом мощностью 1 500 л.с. Однако, Chiron Sport легче на 18 кг благодаря более обширному использованию карбона в конструкции и отделке (углепластиковыми сделаны даже дворники). Кроме того, Chiron Sport отличается перенастроенными подвеской и рулевым управлением, а также заново откалиброванной системой распределения тяги – то есть, ориентирован на гоночные трассы.В Mansory построили всего два экземпляра стоимостью 3,4 миллиона долларов, каждый из которых получил карбоновый бодикит и салон, отделанный черной и белой кожей и углепластиком. Силовой агрегат Bugatti Veyron остался без изменений: 1 200 л.с. и 408 км/ч максимальной скорости.Экстравагантный суперкар от дубайской компании W Motors стоимостью 3,4 миллиона долларов появился на свет в 2013 году и на тот момент занимал третью строчку в списке самых дорогих автомобилей в мире. Светодиодная головная оптика инкрустирована 420 15-каратными алмазами, сиденья прошиты золотой нитью, а работа бортовых мониторов основана на голографических технологиях. Под карбоновой крышкой моторного отсека – 3,7-литровый оппозитник с турбонаддувом мощностью 750 л.с. Итог – 9,4 секунды до 200 км/ч и тираж всего в 7 экземпляров.В период с 2014 по 2015 годы Lamborghini построила всего 14 экземпляров суперкара Veneno, и каждый стоил около 4,5 млн в зависимости от комплектации и типа кузова - купе или спайдер. В движение Veneno приводился одним из вариантов фирменного 6,5-литрового V12, известного по Aventador и развивавшего более 740 л.с. На сегодняшний день это самый дорогой Lamborghini среди тех, что сходят (или сходили) с конвейера.По разным оценкам, на планете имеется два или три экземпляра гиперкара Koenigsegg CCXR в исполнении Trevita. Оно стало прощальным для семейства CCX, чей выпуск прекратился в 2010 году. Версия CCXR оснащалась усовершенствованной модификацией 4,8-литрового V8 с двойным турбонаддувом, который при использовании биотоплива Е85 развивал 1 018 л.с. Отличием же версии Trevita, объясняющим цену в 4,8 миллионов долларов, стало специально разработанное покрытие кузова с использованием углеродного волокна и бриллиантов.Крайне экстравагантное купе Exelero длиной более 6 метров было разработано на шасси Maybach 57 не ради забавы: официальной целью партнерства Mercedes-Benz и шинной компании Fulda было строительство суперкара для испытаний особо скоростных покрышек. Купе, дебютировавшее в 2005 году, оснащено 700-сильным V12 объемом 6,0 л, способно разгоняться до 350 км/ч и сейчас может стоить более 10 миллионов долларов.Анонсированное в 2017 году уникальное купе стоимостью 12,8 миллионов долларов построено по специальному заказу, но о цене в Rolls-Royce говорили только намеками. Поэтому стоимость Sweptail опять-таки является предполагаемой. На проектирование и ручную сборку Sweptail у Rolls-Royce ушло, по слухам, около четырех лет. Технические характеристики купе не называются.