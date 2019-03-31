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В эфире «Дома-2» показали «грязный» массаж, который Саша Черно сделала Иосифу Оганесяну

«Грязные» игры одной из самых эпатажных парочек реалити-шоу «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна показали в эфире телеканала «ТНТ».
В эфире «Дома-2» показали «грязный» массаж, который Саша Черно сделала Иосифу Оганесяну

По мнению многочисленных интернет-пользователей, супруги в очередной раз «опозорили» себя во всех социальных сетях.

Несколько часов назад в интернете появилась видеозапись, на которой Александра делает массаж Иосифу. И все бы ничего, ведь это вполне нормально, когда супруги пытаются как-то помочь своей второй половинке расслабиться, но растирания Черно показались фолловерам «грязными».

Дело в том, что во время массажа Александра залезла под трусы Иосифа, что повергло телезрителей в шок. Один за другим поклонники телепроекта «Дом-2» принялись в очередной раз поднимать тему непристойного поведения Черно и Оганесяна.
В эфире «Дома-2» показали «грязный» массаж, который Саша Черно сделала Иосифу Оганесяну

В итоге на данный момент зрители реалити-шоу разделились на два лагеря. Некоторые считают подобный массаж «грязным» и обвиняют редакторов «Дома-2» в том, что они допустили эту запись в эфир, другие же, наоборот, вовсю защищают парочку.

По словам поклонников телестройки «Дом-2», к подобному поведению Черно и Оганесяна давно следует привыкнуть, а редактора просто делают свою работу, пуская подобные ролики в эфиры канала «ТНТ», ведь понимают, что они могут хорошо повысить рейтинги шоу.

В свою очередь Александра и Иосиф пока никак не прокомментировали данную видеозапись.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:59

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