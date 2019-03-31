Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут в продажу 4 апреля
Китайская компания Xiaomi Corporation разработала беспроводные наушники Sports Bluetooth и кабель с разъемами USB, microUSB и USB-C. Пресс-служба производителя сообщила о том, что устройства выйдут в продажу уже 4 апреля.
Xiaomi Corporation основана в 2010 году Лэй Цзюнем. За время работы компания смогла добиться больших успехов. Недавно стало известно о выпуске новых продуктов - беспроводных наушников Xiaomi Sports Bluetooth и кабеля с разъемами USB, microUSB и USB-C.
Известно, что наушники Sports Bluetooth возможно будет приобрести за 20 долларов. В них предусмотрена защита от влаги, а их вкладыши сделаны под углом 58 градусов, что гарантирует комфортную посадку даже при активных занятиях спортом. Тестирование устройства показало, что на одной подзарядке оно будет функционировать до 9 часов. Также в наборе идет несколько пар запасных амбушюр.
Относительно кабеля, его длина составит 30 см. С одной стороны находится обычный разъем USB, а с другой - microUSB и USB-C. Шнур выполнен из меди и алюминия, что является защитой от электромагнитных помех. Стоимость его пока неизвестна.
Также 4 апреля этого года корпорация Xiaomi презентует спортивную обувь Mi Men’s Sports Shoes 2, цена которой будет около 37 долларов.
Xiaomi Corporation основана в 2010 году Лэй Цзюнем. За время работы компания смогла добиться больших успехов. Недавно стало известно о выпуске новых продуктов - беспроводных наушников Xiaomi Sports Bluetooth и кабеля с разъемами USB, microUSB и USB-C.
Известно, что наушники Sports Bluetooth возможно будет приобрести за 20 долларов. В них предусмотрена защита от влаги, а их вкладыши сделаны под углом 58 градусов, что гарантирует комфортную посадку даже при активных занятиях спортом. Тестирование устройства показало, что на одной подзарядке оно будет функционировать до 9 часов. Также в наборе идет несколько пар запасных амбушюр.
Относительно кабеля, его длина составит 30 см. С одной стороны находится обычный разъем USB, а с другой - microUSB и USB-C. Шнур выполнен из меди и алюминия, что является защитой от электромагнитных помех. Стоимость его пока неизвестна.
Также 4 апреля этого года корпорация Xiaomi презентует спортивную обувь Mi Men’s Sports Shoes 2, цена которой будет около 37 долларов.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:13