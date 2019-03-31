АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал «Звездные врата» возле Солнца
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут в продажу 4 апреля

Китайская компания Xiaomi Corporation разработала беспроводные наушники Sports Bluetooth и кабель с разъемами USB, microUSB и USB-C. Пресс-служба производителя сообщила о том, что устройства выйдут в продажу уже 4 апреля.
Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут в продажу 4 апреля

Xiaomi Corporation основана в 2010 году Лэй Цзюнем. За время работы компания смогла добиться больших успехов. Недавно стало известно о выпуске новых продуктов - беспроводных наушников Xiaomi Sports Bluetooth и кабеля с разъемами USB, microUSB и USB-C.

Известно, что наушники Sports Bluetooth возможно будет приобрести за 20 долларов. В них предусмотрена защита от влаги, а их вкладыши сделаны под углом 58 градусов, что гарантирует комфортную посадку даже при активных занятиях спортом. Тестирование устройства показало, что на одной подзарядке оно будет функционировать до 9 часов. Также в наборе идет несколько пар запасных амбушюр.

Относительно кабеля, его длина составит 30 см. С одной стороны находится обычный разъем USB, а с другой - microUSB и USB-C. Шнур выполнен из меди и алюминия, что является защитой от электромагнитных помех. Стоимость его пока неизвестна.

Также 4 апреля этого года корпорация Xiaomi презентует спортивную обувь Mi Men’s Sports Shoes 2, цена которой будет около 37 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ленинградской области на улице
Максим Галкин попросил фанатов научить
Ксения Бородина заявила, что нет
В новом Chevrolet Corvette может
Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал
Женатый Максим Дунаевский появился на
Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова грубо
Денис Клявер поблагодарил Лайму Вайкуле
Алика Смехова с отцом Вениамином
В эфире «Дома-2» показали «грязный»
Назван ТОП-10 самых дорогих новых
Как разыграть коллег: Назван ТОП-10
В Антарктиде ученые заметили
Певица Натали празднует свое 45-летие
Эксперты назвали особенности смартфона
Ученые открыли удивительные факты про
Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свика
Вера Брежнева сделала неожиданный
Названы скрытые возможности новых
Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с
Учёные признали рыбную слизь
"Не очень нравятся блестки и перья":
Руководство постепенно меняет формат
В Новой Москве в квартире обнаружили
Учёные назвали пять основных признаков
Составлен ТОП-7 способных уберечь от
В Испании две тысячи жителей снялись в
Юлия Щеглова с бабушкой общается лучше,
В Смоленске толпа подростков едва не
Просмотреть все новости