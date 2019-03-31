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Женатый Максим Дунаевский появился на премии «Ника» с новой пассией

Максим Дунаевский, будучи женатым, на публике появился с новой пассией. Это произошло во время премии «Ника». Композитор держал под руку неизвестную шатенку, мало говорил, стараясь не привлекать к себе излишнее внимание.
Женатый Максим Дунаевский появился на премии «Ника» с новой пассией

Как оказалось, Дунаевского сопровождала некая Алла, которая является музыковедом. В свою очередь пара не стала комментировать свои отношения. Гости заметили, что композитор выглядел на премии «Ника» заметно помолодевшим, а также очень счастливым. В рамках мероприятия Максим Дунаевский появился в элегантном красивом костюме с бабочкой. При этом его спутница решила одеть черное вечернее платье.
Женатый Максим Дунаевский появился на премии «Ника» с новой пассией

Многие удивились увидеть на публике известного композитора с незнакомкой. Он давно женат на Марине Рождественской, которая младше своего супруга на 28 лет.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:26

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