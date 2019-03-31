Женатый Максим Дунаевский появился на премии «Ника» с новой пассией





Как оказалось, Дунаевского сопровождала некая Алла, которая является музыковедом. В свою очередь пара не стала комментировать свои отношения. Гости заметили, что композитор выглядел на премии «Ника» заметно помолодевшим, а также очень счастливым. В рамках мероприятия Максим Дунаевский появился в элегантном красивом костюме с бабочкой. При этом его спутница решила одеть черное вечернее платье.Многие удивились увидеть на публике известного композитора с незнакомкой. Он давно женат на Марине Рождественской, которая младше своего супруга на 28 лет.