Алика Смехова с отцом Вениамином Смеховым вручили призы на кинопремии "Ника"



https://actualnews.org/exclusive/284251-alika-smehova-pokazala-foto-s-postarevshim-otcom-veniaminom-smehovym.html

Алика Смехова стала гостьей кинопремии "Ника", где ей выпала честь вручить приз "за лучшую мужскую роль". В этом году лауреатами награды стали сразу два актёра - Евгений Цыганов, снявшийся в фильме "Человек, который удивил всех", и Алексей Серебряков, сыгравший в картине "Ван Гоги". Актриса отметила, одна из художественных работ принадлежит режиссёру Сергею Ливнёву, её первому мужу, с чем та его от чистого сердца поздравила. Вручала статуэтки исполнительница не одна, а вместе с отцом Вениамином Смеховым. Поклонники высоко оценили семейный тандем, отметив их вкус и стиль в одежде.Артистка надела длинное платье в пол, а её отец появился в классическом костюме с белой рубашкой. Многие отметили, актёр с течением времени практически не меняется, оставаясь всё таким же привлекательным для поклонниц и мужественным.