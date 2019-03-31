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Певица Натали празднует свое 45-летие

Сегодня, 31 марта советская и российская эстрадная певица Натали празднует свой день рождения. В этом году ей исполнилось 45 лет.
Певица Натали празднует свое 45-летие

Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения. Родилась она в Нижегородской области в 1974 году. Ее родители работали на химкомбинате, а знаменитость уже с детства занималась вокалом, играла на фортепиано и пела в ансамбле «Шоколадный бар».

После окончания школы Натали переехала в столицу России, где в 1997 году стала известной благодаря своему первому хиту. Затем некоторое время о певице не было слышно, и только в 2013 году она вновь вернулась на сцену и по сегодняшний день радует слушателей.

Также Натали уже почти 30 лет замужем за звукооператором Александром Рудиным, которому родила двух наследников. Мальчиков супруги назвали Арсений и Анатолий.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:18

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