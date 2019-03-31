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Эксперты назвали особенности смартфона Galaxy A50 64GB

Специалисты рассмотрели особенности смартфона версии Galaxy A50 64GB от компании Samsung. По их заявлению, Galaxy A50 похож на Galaxy A30.
Эксперты назвали особенности смартфона Galaxy A50 64GB

У них обоих имеется крохотный вырез для фронтальной камеры, тонкая нижняя рамка, градиентная расцветка, выполненная под стекло задняя панель из поликарбоната. В A50 отсутствует сзади сканер отпечатка пальцев. Основная камера имеет 3 модуля. Толщина модели составляет 7,7 мм, а масса – 166 граммов, что подчёркивает эргономичность устройства. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым SuperAMOLED экраном Infinity-U на 1080:2340 рх. Имеет место защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Монитор за счёт тонких рамок и маленького выреза занимает 85 процентов площади передней панели. В дисплей встроен сканер отпечатка с оптическим датчиком. Модель работает на базе процессора Samsung Exynos 9610. ОЗУ составляет 4 ГБ. Камера устройства включает основной датчик на 25 Мп и вспомогательный – на 5 Мп.

Ёмкость АКБ составляет 4000 мАч. Имеется быстрая зарядка на 15 Вт, заряжающая смартфон за 1,5 часа. Устройство Galaxy A50 оснащается 3,5-мм разъемом для наушников, отдельным слотом для карт microSD на 512 ГБ, Bluetooth 5.0, современным портом USB Type C, модулем NFC, имеющим поддержку Samsung Pay.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:10

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