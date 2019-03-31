Эксперты назвали особенности смартфона Galaxy A50 64GB





У них обоих имеется крохотный вырез для фронтальной камеры, тонкая нижняя рамка, градиентная расцветка, выполненная под стекло задняя панель из поликарбоната. В A50 отсутствует сзади сканер отпечатка пальцев. Основная камера имеет 3 модуля. Толщина модели составляет 7,7 мм, а масса – 166 граммов, что подчёркивает эргономичность устройства. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым SuperAMOLED экраном Infinity-U на 1080:2340 рх. Имеет место защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Монитор за счёт тонких рамок и маленького выреза занимает 85 процентов площади передней панели. В дисплей встроен сканер отпечатка с оптическим датчиком. Модель работает на базе процессора Samsung Exynos 9610. ОЗУ составляет 4 ГБ. Камера устройства включает основной датчик на 25 Мп и вспомогательный – на 5 Мп.Ёмкость АКБ составляет 4000 мАч. Имеется быстрая зарядка на 15 Вт, заряжающая смартфон за 1,5 часа. Устройство Galaxy A50 оснащается 3,5-мм разъемом для наушников, отдельным слотом для карт microSD на 512 ГБ, Bluetooth 5.0, современным портом USB Type C, модулем NFC, имеющим поддержку Samsung Pay.