Названы скрытые возможности новых Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 E и Galaxy S10 Plus





Компания Samsung позволяет пользователю переназначать кнопку Bixby для вызова любого приложения или быстрой команды. Смартфоны получили функцию беспроводной зарядки от другого мобильного устройства, активизирующуюся при нажатии значка «Wireless PowerShare», индикатор АКБ. Владелец новой модели из линейки Galaxy S10 может использовать быстрый запуск камеры, добавлять эффекты портретной фотографии до или после съемки, удерживать кнопку спуска, чтобы создать серию снимков. Разработчики «научили» телефоны распознавать до 30 сцен и автоматически настраивать их. Теперь можно переключаться между камерами с помощью видоискателя, сохранять фото в форматах HEIF или RAW.В новинках от Samsung есть возможность регулировать яркость, чувствительность и температуру дисплея, делать быстрые GIF, создавать разнообразные 3D-эмодзи. Аппараты могут переключаться с кнопок на жесты. В телефонах Galaxy S10 предлагаются 14 предустановок и возможность сделать собственные настройки, имеется защита от детей «Kids Home», режим красоты, сглаживающий черты лица, с разными фильтрами, настройка Face Widgets.В смартфонах действует функция ночного режима с блокировкой уведомлений или отключения цветности дисплея до серого оттенка. Пользователь Galaxy S10 может создавать скрытую от посторонних глаз папку, изменять размеры значков One UI, менять шаблоны вибрации, стиль часов, пользоваться пакетом «Multi-Pack», Samsung Pass для запоминания личных данных, временно отключать аппарат или блокировать звук, использовать одно приложение с двумя разными аккаунтами Dual Messenger.