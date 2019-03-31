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Вера Брежнева сделала неожиданный сюрприз дочери Соне, приехав в Лос-Анджелес на её 18-летие

Вера Брежнева устроила сюрприз для дочери Сони, приехав в Лос-Анджелес на её 18-летие, не предупредив именинницу. Знаменитость сняла на видео момент их радостной встречи и опубликовала в своём микроблоге.
Вера Брежнева сделала неожиданный сюрприз дочери Соне, приехав в Лос-Анджелес на её 18-летие

Вера Брежнева решила поделиться со своими поклонниками радостью и показала свою долгожданную встречу с наследницей. Дочери Соне, проживающей в США, 30 марта исполнилось 18 лет. Звёздная мать не планировала поездку, но не смогла пропустить такую важную дату в жизни девушки и неожиданно для неё появилась в Лос-Анджелесе, перелетев океан и прибыв на другой континент всего на два дня, оставив все дела. По словам певицы, ей не верится, что её продолжению в лице дочери уже столько лет, и она решила лично убедиться, действительно ли речь идёт о её девочке, самой красивой, заботливой и чуткой. Придя к двери дома именинницы, экс-участница группы "ВИА Гра" включила камеру смартфона и сняла настоящие эмоции встречи родных людей.

Поклонники остались в восторге от увиденного и присоединились к поздравлениям, написав Соне Киперман немало добрых пожеланий, но нашлись и хейтеры, обвинившие исполнительницу в неискренности заранее обговоренной встречи. Тем не менее, они оказались в меньшинстве, а ролик всего за сутки набрал 750 тысяч просмотров.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:54

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