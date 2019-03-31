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В Антарктиде ученые заметили неизвестное науке природное явление

Американские ученые заметили в Антарктиде загадочное явление. Они зафиксировали периоды «льдотрясения» в ночное время суток.
В Антарктиде ученые заметили неизвестное науке природное явление

Места, на которых были обнаружены колебания льда, эксперты назвали «сухой» и «мокрой» станциями. Их происхождение еще неизвестно науке. Ученые разграничили территорию, ссылаясь на свойства таяния льдов.

Был проведен эксперимент, в ходе которого на расстоянии 20 километров на шельфовом леднике Мак-Медро были установлены приборы для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн.

В дневное время на «мокрой» станции таяли ледниковые глыбы и образовывались лужи. Помимо этого ночью происходило большое количество природных толчков, которые длились менее секунды.

Команде исследователей все-таки удалось распознать физические законы в данном процессе. Они объяснили, что деформацию верхнего слоя провоцировало сжатие и расширение талой воды на поверхности ледника.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:26

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