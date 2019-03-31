В Антарктиде ученые заметили неизвестное науке природное явление





Места, на которых были обнаружены колебания льда, эксперты назвали «сухой» и «мокрой» станциями. Их происхождение еще неизвестно науке. Ученые разграничили территорию, ссылаясь на свойства таяния льдов.Был проведен эксперимент, в ходе которого на расстоянии 20 километров на шельфовом леднике Мак-Медро были установлены приборы для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн.В дневное время на «мокрой» станции таяли ледниковые глыбы и образовывались лужи. Помимо этого ночью происходило большое количество природных толчков, которые длились менее секунды.Команде исследователей все-таки удалось распознать физические законы в данном процессе. Они объяснили, что деформацию верхнего слоя провоцировало сжатие и расширение талой воды на поверхности ледника.