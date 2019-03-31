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Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и бывшая солистка известнейшего музыкального коллектива «Блестящие» - Ольга Орлова стала героиней популярной телепрограммы «Секрет на миллион».
Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Во время общения с Лерой Кудрявцевой Ольга рассказала, что покойная эстрадная исполнительница Наталья Лагода в свое время ходила с манекеном и заявляла, что родила малыша от ее супруга.

Не секрет, что Наталья Лагода скончалась почти 4 года назад. Долгое время в смерти певицы винили Ольгу Орлову, а все из-за того, что избранник усопшей артистки бросил ее и ушел к солистке группы «Блестящие». Впрочем, Оля не считает, что она виновата в смерти исполнительницы, что и заявила в программе «Секрет на миллион».
Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Орлова подчеркнула во время разговора с Кудрявцевой, что не верит в «проклятие Лагоды», так как никогда с ней не говорила по поводу отношений со своим тогда законным супругом.

«Я ни к кому не приходила, я была беременна от своего мужа, с которым я жила уже год как..А Наташа, почему-то, придумала себе что-то и сама себе поверила, что я к ней приходила и что-то ей говорила, но этого не было!..», - заявила Ольга ведущей передачи «Секрет на миллион».

Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Каким же удивлением для телезрителей было узнать, что покойная Лагода учинила, когда Орлова только-только родила первенца. По словам Ольги, Наталья пришла в клуб, в котором ранее работала, с завернутой в одеяло куклой и заявляла всем, что это она родила ребенка, а не Оля.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43

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