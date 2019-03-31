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Руководство постепенно меняет формат вещания «Дома-2»

Руководство проекта «Дом-2» постепенно меняет формат вещания реалити-шоу, прибавляя в эфиры больше приятных моментов. Такой вывод сделали телезрители, которые чаще стали наблюдать в выпусках фрагменты с природой и птицами.
Руководство постепенно меняет формат вещания «Дома-2»

У зрителей скандальной телестройки «Дом-2» появилась надежда на то, что в скором времени руководство проекта кардинально изменит формат вещания, отставив на втором плане ссоры, драки и скандалы между участниками. Об этом фанаты реалити-шоу заговорили после выхода последних нескольких эфиров, в которых зрителям стали чаще показывать фрагменты с природой и пением птиц.
Руководство постепенно меняет формат вещания «Дома-2»

Поклонники «Дома-2» понимают, что совсем отказаться от ругани в кадре руководство «Дома-2» не сможет, так как именно на этом построены рейтинги реалити-шоу, но не оставляют надежды, что уже скоро неприятных моментов в эфирах станет гораздо меньше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:28

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