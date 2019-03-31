В Новой Москве в квартире обнаружили труп избитой девушки





Местный мужчина обратился в отделение полиции с сообщением, что у него дома скончалась подруга матери, которая пришла в гости. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они произвели задержание женщины, а также мужчины, которые находились в стенах квартиры вместе с погибшей.Стоит отметить, что задержанные были очень пьяны. Они даже не могли пояснить, что на самом деле произошло. По этому факту представители полиции проводят проверку.