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В Новой Москве в квартире обнаружили труп избитой девушки

В Троицке на территории Новой Москвы в квартире одного из жилых домов обнаружили труп девушки. На теле пострадавшей были обнаружены следы насилия.
В Новой Москве в квартире обнаружили труп избитой девушки

Местный мужчина обратился в отделение полиции с сообщением, что у него дома скончалась подруга матери, которая пришла в гости. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они произвели задержание женщины, а также мужчины, которые находились в стенах квартиры вместе с погибшей.

Стоит отметить, что задержанные были очень пьяны. Они даже не могли пояснить, что на самом деле произошло. По этому факту представители полиции проводят проверку.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:26

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