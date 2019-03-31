Учёные признали рыбную слизь потенциальным источником новых антибиотиков





В настоящий момент многие старые антибиотики потеряли актуальность и не могут эффективно бороться с эволюционирующими бактериями и грибками. В связи с этим учёные вынуждены искать новые препараты, основанные на природном происхождении. Одним из таких могут признать рыбную слизь, о чём свидетельствуют исследования сотрудников Американского химического общества. Они изучили вязкое вещество, находящееся на теле рыб и зашли в нём бактерии, способные защищать от опасных патогенов. Состав слизи имеет природные компоненты для борьбы с 47 штаммами известных вирусов, некоторые из которых являются очень опасными, речь идёт о метициллине S. aureus (MRSA) и Candida albicans.Кроме того, научные работники видят в этом открытии потенциал и для пищевой промышленности. На основе полученных знаний специалисты могут разработать препараты, применяющиеся в рыбоводстве, что позволит сохранить здоровье разводимых особей.