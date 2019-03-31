Юлия Щеглова с бабушкой общается лучше, чем с родной матерью
Участница «Дома-2» Юлия Щеглова рассказала, что с бабушкой общается намного лучше и чаще, чем с родной матерью. С родительницей девушка предпочитает обсуждать исключительно вопросы, касающиеся квартиры, которую та сдаёт.
Юлия Щеглова специально для журнала «Дом-2» рассказала, что никогда не была в очень доверительных отношениях с матерью. Связано это с тем, что воспитывала и растила её бабушка, с которой девушка стала более близка. Даже сейчас, будучи взрослой женщиной, участница «Дома-2» понимает, что с мамой её мало что связывает, ведь даже делиться с самым родным человеком какими-то личными переживаниями она не хочет.
Щегловой проще рассказать всё бабушке, которая знает её лучше других, а некоторые вопросы она может обсудить и с близкими подругами. Девушка не стала отрицать, что в будущем, возможно, они с родительницей станут больше доверять друг другу, но пока об этом не может быть даже и речи.
Юлия Щеглова специально для журнала «Дом-2» рассказала, что никогда не была в очень доверительных отношениях с матерью. Связано это с тем, что воспитывала и растила её бабушка, с которой девушка стала более близка. Даже сейчас, будучи взрослой женщиной, участница «Дома-2» понимает, что с мамой её мало что связывает, ведь даже делиться с самым родным человеком какими-то личными переживаниями она не хочет.
Щегловой проще рассказать всё бабушке, которая знает её лучше других, а некоторые вопросы она может обсудить и с близкими подругами. Девушка не стала отрицать, что в будущем, возможно, они с родительницей станут больше доверять друг другу, но пока об этом не может быть даже и речи.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:03