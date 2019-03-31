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Учёные назвали пять основных признаков психоза

Эксперты назвали пять основных признаков психоза. В первую очередь эксперты отмечают проблему с нарушением речи.
Учёные назвали пять основных признаков психоза

У людей с обострением расстройства психики часто изменяются темы для разговоров. Это иногда случается на ходу. Временами такие люди не могут связать свои мысли, у них теряются нужные слова либо предложения. Второй негативный признак - это тревожность, а также паника. При обострении психоза человек может слышать голоса, у него возникает чувство тревожности. При этом у пациента увеличивается дискомфорт.

Третьим негативным признаком является нарушение режима сна. В случае обострения психоза может теряться сон. Ночью человек с проблемами психики может долго ворочаться и переворачиваться на различные бока, долго оставаясь днём в состоянии сонливости. Психоз может протекать с развитием бессонницы. Также в список эксперты отнесли галлюцинации и депрессию.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20

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