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Илья Яббаров огорчён невозможностью видеть дочь от первого брака

Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров огорчён тем, что не может видеть дочь от первого брака. Мужчина пожаловался своим фанатам в Сети, что алименты экс-супруга на ребёнка исправно получает, но категорически не хочет позволять ему видеть девочку.
Илья Яббаров огорчён невозможностью видеть дочь от первого брака

Илья Яббаров, недавно ставший отцом во второй раз, пожаловался подписчикам в Instagram на то, что хочет, но не может видеть свою дочь от первого брака. Препятствует этому мать ребёнка, которая, к слову, ежемесячно получает на наследницу алименты.
Илья Яббаров огорчён невозможностью видеть дочь от первого брака

Сам Яббаров огорчён сложившейся ситуацией, ведь исправно выплачивает то, что должен по закону, а вот мать его дочери, считает он, поступает несправедливо, ведь каждый отец имеет право на воспитание и встречи со своим ребёнком.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:50

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