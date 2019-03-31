Илья Яббаров огорчён невозможностью видеть дочь от первого брака
Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров огорчён тем, что не может видеть дочь от первого брака. Мужчина пожаловался своим фанатам в Сети, что алименты экс-супруга на ребёнка исправно получает, но категорически не хочет позволять ему видеть девочку.
Илья Яббаров, недавно ставший отцом во второй раз, пожаловался подписчикам в Instagram на то, что хочет, но не может видеть свою дочь от первого брака. Препятствует этому мать ребёнка, которая, к слову, ежемесячно получает на наследницу алименты.
Сам Яббаров огорчён сложившейся ситуацией, ведь исправно выплачивает то, что должен по закону, а вот мать его дочери, считает он, поступает несправедливо, ведь каждый отец имеет право на воспитание и встречи со своим ребёнком.
Илья Яббаров, недавно ставший отцом во второй раз, пожаловался подписчикам в Instagram на то, что хочет, но не может видеть свою дочь от первого брака. Препятствует этому мать ребёнка, которая, к слову, ежемесячно получает на наследницу алименты.
Сам Яббаров огорчён сложившейся ситуацией, ведь исправно выплачивает то, что должен по закону, а вот мать его дочери, считает он, поступает несправедливо, ведь каждый отец имеет право на воспитание и встречи со своим ребёнком.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:50