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Составлен ТОП-7 способных уберечь от смерти современных гаджетов

Специалисты составили ТОП-7 современных гаджетов, которые способны уберечь владельца от смерти. Устройства составляют режим тренировок, заказывают еду и даже включают отопление.
Составлен ТОП-7 способных уберечь от смерти современных гаджетов

Лидером рейтинга самых полезных нынешних гаджетов стали «умные» часы Watch от американской корпорации Apple. Они контролируют биение сердца, предупреждают о повышении риска внезапной смерти, а также выявляют аритмию.

На втором месте разместилось карманное устройство KardiaMobile. Две «подушечки» из металла по приложенным кончикам пальцев определяют сердцебиение за полминуты.

Закрывает первую тройку футболка Servier. Благодаря вшитым 15 электродам она выявляет проблемы ритма сердца. Следующими оказались часы HeartGuide, в манжету которых встроен датчик для отслеживания артериального давления человека.

На пятой позиции перечня ремень HeartSense. Во время его ношения на груди на мониторе сообщается о сбоях работы мышечного органа. После него идет ожерелье с датчиками, измеряющими температуру тела, дыхание и сокращения сердца.

Завершает ТОП-7 умных устройств мобильное приложение FibriCheck. Оно диагностирует сердечные ритмы с помощью метода фотоплетизмографии.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:10

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