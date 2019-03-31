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Ольга Лотнер счастлива, что покинула телестройку «Дом-2»

Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Лотнер счастлива от того, что покинула телестройку и теперь снова стала свободным человеком. Девушка призналась, что напряжённая обстановка и постоянные ссоры проектантов между собой её очень напрягали.
Ольга Лотнер счастлива, что покинула телестройку «Дом-2»

Ольга Лотнер, которая на днях отправилась за ворота «Дома-2», на своей странице в Instagram написала, что сейчас наконец счастлива находиться дома и знать, что никто больше не станет ни в чём её ограничивать или винить. Также девушка добавила, что решение об уходе она приняла ещё во время недавно взятого выходного, который нужен был для поездки домой.
Ольга Лотнер счастлива, что покинула телестройку «Дом-2»

Со слов самой экс-участницы, поспособствовали её уходу с проекта и чувства к человеку, ожидающему её за периметром, тоску по которому перебороть она так и не смогла. Сейчас же Ольгу Лотнер переполняет ощущение счастья и свободы, которых на «Доме-2» она не могла добиться из-за напряжённой обстановки.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:36

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