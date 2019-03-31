Ольга Лотнер счастлива, что покинула телестройку «Дом-2»





Ольга Лотнер, которая на днях отправилась за ворота «Дома-2», на своей странице в Instagram написала, что сейчас наконец счастлива находиться дома и знать, что никто больше не станет ни в чём её ограничивать или винить. Также девушка добавила, что решение об уходе она приняла ещё во время недавно взятого выходного, который нужен был для поездки домой.Со слов самой экс-участницы, поспособствовали её уходу с проекта и чувства к человеку, ожидающему её за периметром, тоску по которому перебороть она так и не смогла. Сейчас же Ольгу Лотнер переполняет ощущение счастья и свободы, которых на «Доме-2» она не могла добиться из-за напряжённой обстановки.