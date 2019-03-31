В Смоленске толпа подростков едва не убила парня





Юноша кинулся под колеса автобуса с криком, что его хотят убить. Водитель маршрутки открыл дверь и впустил парня в салон. Тут же толпа молодых людей в возрасте 16-25 лет стала бить ногами по транспортному средству, бросать в окна камни. Маленькая девочка из числа пассажиров, испугавшись происходящего, расплакалась.Как отметили жители Смоленска, хулиганы, не ограничившись инцидентом с маршруткой, позже напали на мужчину. Местные СМИ сообщают, что в полицию поступило заявление от очевидцев происшествия. Правоохранители разбираются в ситуации и намерены пообщаться с парнем - жертвой конфликта, попавшей после разборок в больницу.