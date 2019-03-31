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В Испании две тысячи жителей снялись в обнажённой фотосессии

В Испании 30 марта фотограф из Нью-Йорка Спенсер Туник устроил характерный для его творчества флешмоб. В Валенсии в фотосессии приняло участие одновременно около двух тысяч человек, выступающих за расширение прав женщин.
В Испании две тысячи жителей снялись в обнажённой фотосессии

Отмечается, мероприятие было согласовано с местными властями и полиция не препятствовала его проведению. Для проведения фотосессии с участием одновременно около двух тысяч человек избрали раннее утро. В 5:00 в субботу люди выстроились в нужном порядке и Спенсер Туник сделал несколько необходимых кадров. Для этого он попросил сидеть мужчин на земле, а женщин стоять перед их глазами, развернувшись к ним сначала передом, а затем задом.

Отмечается, фотограф из США профессионально занимается съёмкой обнажённых людей с 1992 года, преследуя своей деятельностью цель показать социальное неравенство и поспособствовать борьбе с ним. Рекордное число участников голого флешмоба автор сумел собрать в Мехико в 2007 году, тогда в его кадр попало 18 тысяч человек.



 
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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:04

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