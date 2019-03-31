Ольга Бузова высказываниями об изящности маленькой груди могла «задеть» Ольгу Орлову





Не так давно ведущая «Дома-2» Ольга Бузова написала на своей странице в Instagram новый пост, которым заявила об изящности маленькой, как у неё, груди, а вот про большой бюст написала, что такие женщины гораздо раньше начинают выглядеть зрелыми. Часть фанатов решила, что таким образом звезда могла сильно, а может и намеренно, «задеть» свою коллегу по телестройке Ольгу Орлову.К слову, сама экс-солистка группы «Блестящие» является обладательницей пышной груди 4 размера. Именно поэтому пользователи Сети решили, что Ольга Бузова решила выделиться на фоне окружающих себя на работе звёзд, подтвердив свою правоту цитированием фразы популярной Коко Шанель.