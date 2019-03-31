Учёные: Стеснённые жилищные условия влияют на рост раковых клеток





Учёные провели несколько исследований и выяснили, стеснённые жилищные условия влияют на рост раковых клеток, что показал не один эксперимент. Для выяснения своей гипотезы сотрудники Даляньского университета провели опыты с участием лабораторных грызунов. Мышей разделили по разным клеткам, создав для одних комфортные условия существования, а других заставили жить в маленьких помещениях вместе с сородичами. Всем животным привили раковые клетки и на протяжении необходимого времени следили за развитием опухолей. Выяснилось, размер раковых образований у первых в разы уступал второй группе. Дополнительный опыт позволил установить причину - во всём виноват стресс и повышенный выброс адреналина, который и питал образования.Имея эту информацию, научные работники провели исследования на людях. Они блокировали у женщин с раком молочной железы адреналин и лактатдегидрогеназу при помощи витамина C. Наметившиеся положительные показания снова проверили на мышах, проведя для них усиленную терапию витамином. В итоге опухоли уменьшились и замедлились в развитии. Учёные считают, в будущем можно будет разработать препараты, основываясь на полученных знаниях.