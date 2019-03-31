Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий Шепелев позволит ей видеть внука





Спустя почти четыре года после смерти известной певицы Жанны Фриске её родная мать всё ещё не имеет возможности видеться с внуком. Препятствует этому сам отец Платона Дмитрий Шепелев, мотивы которого до сих пор неясны ни друзьям, ни родственникам покойной.Так, со слов Ольги Владимировны, суд позволил ей один раз в месяц приезжать к внуку, но супруг скончавшейся от онкологии Жанны Фриске будто намеренно в такие моменты увозит мальчика из страны.Несмотря на это всё, мать покойной певицы надеется, что когда-нибудь Дмитрий Шепелев одумается и не станет препятствовать общению сына с близкими родственниками.