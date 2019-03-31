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Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий Шепелев позволит ей видеть внука

Мать покойной Жанны Фриске надеется на то, что когда-нибудь Дмитрий Шепелев позволит ей видеть своего родного внука. Пока же ведущий старается оградить Платона от любого контакта с родственниками, несмотря на разрешение суда видеться с мальчиком раз в месяц.
Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий Шепелев позволит ей видеть внука

Спустя почти четыре года после смерти известной певицы Жанны Фриске её родная мать всё ещё не имеет возможности видеться с внуком. Препятствует этому сам отец Платона Дмитрий Шепелев, мотивы которого до сих пор неясны ни друзьям, ни родственникам покойной.
Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий Шепелев позволит ей видеть внука

Так, со слов Ольги Владимировны, суд позволил ей один раз в месяц приезжать к внуку, но супруг скончавшейся от онкологии Жанны Фриске будто намеренно в такие моменты увозит мальчика из страны.

Несмотря на это всё, мать покойной певицы надеется, что когда-нибудь Дмитрий Шепелев одумается и не станет препятствовать общению сына с близкими родственниками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:25

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