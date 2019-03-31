В Китае 22-летний мужчина с рождения страдал от запора из-за редкого недуга





Вес вырезанного участка вместе с накопленными в нем фекалиями составлял порядка 13 кг. Мужчина признался, что сколько себя помнит мучился запорами. В последнее время живот молодого человека выглядел, как у женщины на позднем сроке беременности. Специалисты назвали причиной такого состояния пациента редкую болезнь Гиршпрунга.При таком заболевании нервные клетки не могут контролировать работу кишечника и сигнализировать о необходимости выводить содержимое, как в здоровом ЖКТ. Недуг чаще всего поражает прямую и сигмовидную кишку. Причиной возникновения болезни Гиршпрунга специалисты называют проблемы в развитии плода на 4-12 неделях жизни. Недуг считается врожденным, но его симптомы у новорожденных не всегда заметны. Заболевание встречается у мужчин в пять раз чаще, нежели у женщин.