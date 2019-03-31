АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

В Китае 22-летний мужчина с рождения страдал от запора из-за редкого недуга

Житель Китая с рождения страдал от запоров из-за редчайшего заболевания – болезни Гиршпрунга. Медикам одной из клиник Шанхая пришлось удалять 22-летнему пациенту около 76 см толстой кишки.
В Китае 22-летний мужчина с рождения страдал от запора из-за редкого недуга

Вес вырезанного участка вместе с накопленными в нем фекалиями составлял порядка 13 кг. Мужчина признался, что сколько себя помнит мучился запорами. В последнее время живот молодого человека выглядел, как у женщины на позднем сроке беременности. Специалисты назвали причиной такого состояния пациента редкую болезнь Гиршпрунга.

При таком заболевании нервные клетки не могут контролировать работу кишечника и сигнализировать о необходимости выводить содержимое, как в здоровом ЖКТ. Недуг чаще всего поражает прямую и сигмовидную кишку. Причиной возникновения болезни Гиршпрунга специалисты называют проблемы в развитии плода на 4-12 неделях жизни. Недуг считается врожденным, но его симптомы у новорожденных не всегда заметны. Заболевание встречается у мужчин в пять раз чаще, нежели у женщин.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен ТОП-7 способных уберечь от
В Испании две тысячи жителей снялись в
Юлия Щеглова с бабушкой общается лучше,
В Смоленске толпа подростков едва не
Илья Яббаров огорчён невозможностью
Международная космическая станция
Ольга Лотнер счастлива, что покинула
Ученые назвали способы предотвратить
Ольга Орлова просит Дмитрия Шепелева
В Китае 22-летний мужчина с рождения
Ольга Бузова высказываниями об
Самый сексуальный учитель России
Эксперты назвали пять причин, почему
Учёные: Стеснённые жилищные условия
Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий
В России разработали беспилотный
Смерть Юлии Началовой привлекла
В Украине в связи с выборами президента
Мария Захарова считает нелепым шагом
Эксперты составили ТОП-4 самых
Тина Канделаки в красном бикини
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Виталий Кличко прибыл на избирательный
Бывшая девушка Александра Гобозова
Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут
Эксперты назвали десять необъяснимых
Отец Саши Черно приехал на «Дом-2» ради
«Размазала кусок десерта по моему
Ксения Бородина позволяет собаке
Сергей Лазарев показал фото в
Просмотреть все новости