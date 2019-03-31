Ученые назвали способы предотвратить инфаркт





По статистике каждый второй житель Российской Федерации страдает из-за повышенного кровяного давления, которое медики считают гипертонией. В большей части случаев именно это и становится причиной возникновения инсульта и инфаркта. Врачи рекомендуют следить за артериальным давлением, периодично измеряя его. Если есть отклонения от нормы, нужно обратиться в больницу, где будет составлена правильная терапия.Алгоритм лечения гипертонии уже разработан. Препараты блокируют систему, отвечающую за повышение давления, а также содержат блокаторы кальция либо мочегонные вещества.При приеме лекарственных средств у большей части больных нормализуется артериальное давление. Однако, если пренебрегать назначенной медиками регулярной терапией, то последствия могут быть необратимыми.Известно, что вероятность летального исхода от болезней сосудов и сердца у пациентов, которые не контролируют своё давление и отказываются пить лекарства, возрастает на 74%. Чтоб предотвратить инфаркт и инсульт, необходимо соблюдать все указания лечащего врача.