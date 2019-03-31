АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Ученые назвали способы предотвратить инфаркт

Специалисты назвали способы, благодаря которым можно предотвратить инфаркт. Статью соответствующего содержания опубликовали в Сети.
Ученые назвали способы предотвратить инфаркт

По статистике каждый второй житель Российской Федерации страдает из-за повышенного кровяного давления, которое медики считают гипертонией. В большей части случаев именно это и становится причиной возникновения инсульта и инфаркта. Врачи рекомендуют следить за артериальным давлением, периодично измеряя его. Если есть отклонения от нормы, нужно обратиться в больницу, где будет составлена правильная терапия.

Алгоритм лечения гипертонии уже разработан. Препараты блокируют систему, отвечающую за повышение давления, а также содержат блокаторы кальция либо мочегонные вещества.

При приеме лекарственных средств у большей части больных нормализуется артериальное давление. Однако, если пренебрегать назначенной медиками регулярной терапией, то последствия могут быть необратимыми.
Известно, что вероятность летального исхода от болезней сосудов и сердца у пациентов, которые не контролируют своё давление и отказываются пить лекарства, возрастает на 74%. Чтоб предотвратить инфаркт и инсульт, необходимо соблюдать все указания лечащего врача.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен ТОП-7 способных уберечь от
В Испании две тысячи жителей снялись в
Юлия Щеглова с бабушкой общается лучше,
В Смоленске толпа подростков едва не
Илья Яббаров огорчён невозможностью
Международная космическая станция
Ольга Лотнер счастлива, что покинула
Ученые назвали способы предотвратить
Ольга Орлова просит Дмитрия Шепелева
В Китае 22-летний мужчина с рождения
Ольга Бузова высказываниями об
Самый сексуальный учитель России
Эксперты назвали пять причин, почему
Учёные: Стеснённые жилищные условия
Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий
В России разработали беспилотный
Смерть Юлии Началовой привлекла
В Украине в связи с выборами президента
Мария Захарова считает нелепым шагом
Эксперты составили ТОП-4 самых
Тина Канделаки в красном бикини
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Виталий Кличко прибыл на избирательный
Бывшая девушка Александра Гобозова
Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут
Эксперты назвали десять необъяснимых
Отец Саши Черно приехал на «Дом-2» ради
«Размазала кусок десерта по моему
Ксения Бородина позволяет собаке
Сергей Лазарев показал фото в
Просмотреть все новости