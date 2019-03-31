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Бывшая девушка Александра Гобозова Ивана Дилова увеличила губы

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», а по совместительству и бывшая возлюбленная Александра Гобозова - Ивана Дилова увеличила губы.
Бывшая девушка Александра Гобозова Ивана Дилова увеличила губы

По мнению многочисленных интернет-пользователей, брюнетка злоупотребила филлерами.

Известно, что на днях Ивана вернулась в русскую столицу из Болгарии. Дело в том, что девушка станет крестной мамой новорожденного сына Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова, поэтому перед крестинами решила немного преобразиться.

Каким же удивлением для поклонников Диловой было увидеть, что брюнетка увеличила себе губы. Также подписчиков Иваны удивило то, что девушка буквально сразу же после процедуры решила сделать селфи и опубликовала его в Instagram.

«Что же ты с собой сделала? Такая красивая раньше была, а теперь.. Кошмар!», «Иван, зачем тебе эти пельмени?», - продолжают писать в Сети.

Бывшая девушка Александра Гобозова Ивана Дилова увеличила губы

На данный момент фолловеры весьма активно обсуждают внешний вид бывшей избранницы Александра Гобозова. По словам читателей, такой размер губ смотрится очень некрасиво и непропорционально на лице миниатюрной брюнетки.

К слову, на один из комментариев Ивана все-таки ответила. Дилова заявила, что губы смотрятся настолько большими только из-за того, что она намазала их специальной мазью.
Бывшая девушка Александра Гобозова Ивана Дилова увеличила губы

Правда, подобное заявление никак не повлияло на поклонников девушки. Сейчас они продолжают буквально забрасывать Ивану нелицеприятными комментариями, в которых советуют Диловой срочно уменьшить губы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45

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