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Мария Захарова считает нелепым шагом возможное введение США санкций из-за Венесуэлы

Мария Захарова озвучила позицию РФ касательно планов США по введению нового пакета антитроссийских санкций из-за ситуации в Венесуэле. Официальный представитель МИД РФ назвала такой шаг со стороны американцев нелепым.
Мария Захарова считает нелепым шагом возможное введение США санкций из-за Венесуэлы

Захарова напомнила, что Москва обозначила точную цель прибытия отечественных военных экспертов в Каракас, а также опровергла все обвинения в перебрасывании в Венесуэлу «воинских контингентов». Между странами существует договоренность о военно-техническом сотрудничестве, поэтому присутствие российских специалистов в республике соответствует международному праву.

Соединенные Штаты, отметила Захарова, обвиняя РФ, «судят по себе». Представитель МИД поинтересовалась, с какой миссией Вашингтон отправил военных инструкторов в Колумбию. Россия лишь поддерживает в регионе законную власть, а выбирать ее - это право народа. Попытки Белого дома запугать Кремль очередной порцией санкций за сотрудничество с латино-американской страной Захарова назвала нелепыми, пишет «Слово и Дело».



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:06

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