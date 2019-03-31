Отец Саши Черно приехал на «Дом-2» ради откровенного разговора с дочерью
Отец участницы реалити-шоу Саши Черно приехал на «Дом-2» ради откровенного разговора с дочерью. Судя по анонсу сегодняшнего эфира, рядом с родителем девушка более охотно признаёт свои ошибки, а также ведёт себя гораздо спокойнее.
В Сети уже появился свежий анонс сегодняшнего выпуска «Дома-2», в котором зрители смогут увидеть отца Саши Черно, приехавшего на Поляну ради того, чтобы увидеться и откровенно поговорить с родной дочерью. Фанаты уже увидели отрывок, на котором супруга Иосифа Оганесяна в беседе с родителем признаётся, что только сейчас поняла, за что тот когда-то её избил и теперь наконец перестала злиться.
Кроме того, за ужином Саша Черно обсудила с отцом и то, что в данный момент не готова жить с родителями Иосифа Оганесяна, так как не сможет договориться со свекровью ни в чём, а уж в совместном ведении быта так тем более.
В Сети уже появился свежий анонс сегодняшнего выпуска «Дома-2», в котором зрители смогут увидеть отца Саши Черно, приехавшего на Поляну ради того, чтобы увидеться и откровенно поговорить с родной дочерью. Фанаты уже увидели отрывок, на котором супруга Иосифа Оганесяна в беседе с родителем признаётся, что только сейчас поняла, за что тот когда-то её избил и теперь наконец перестала злиться.
Кроме того, за ужином Саша Черно обсудила с отцом и то, что в данный момент не готова жить с родителями Иосифа Оганесяна, так как не сможет договориться со свекровью ни в чём, а уж в совместном ведении быта так тем более.