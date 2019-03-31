Новорожденному сыну Алены Савкиной поставили новый диагноз – лактазная недостаточность

«Ален, Яббаров уже объявился? Может, пусть хоть помогает тебе деньгами?», - интересуются фолловеры.

Как стало известно, у Савкина Богдана Дмитриевича обнаружили лактазную недостаточность.Не секрет, что на прошлой неделе первенец Рапунцель-младшей перенес операцию на глаза. Богдану прочищали слезный канал. Впрочем, спустя несколько дней у мальчика обнаружили еще один диагноз.Вчера Алена опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что у ее сына обнаружили болезнь, нарушающую расщепление лактозы в организме. Дело в том, что у новорожденного отсутствует определенный фермент в оболочке тонкой кишки.Нужно сказать, что молодая мамочка не стала сильно расстраиваться из-за этой проблемы, ведь попросту убеждена, что ее сын страдает от обычных коликов. Правда, специальное лекарство Алена все-таки приобрела и даже посоветовала своим поклонницам несколько препаратов.Стоит отметить, что свежий пост Рапунцель-младшей сильно взволновал многих интернет-пользователей. Один за другим они принялись интересоваться у длинноволосой красавицы, объявился ли Яббаров, а также помогает ли он новорожденному наследнику финансово.К слову, Алена так ничего и не ответила на подобные вопросы.