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Новорожденному сыну Алены Савкиной поставили новый диагноз – лактазная недостаточность

Экс-избранница Ильи Яббарова – Алена Савкина (Рапунцель-младшая) призналась, что ее новорожденный малыш наконец-то начал спать по ночам.
Новорожденному сыну Алены Савкиной поставили новый диагноз – лактазная недостаточность

Как стало известно, у Савкина Богдана Дмитриевича обнаружили лактазную недостаточность.

Не секрет, что на прошлой неделе первенец Рапунцель-младшей перенес операцию на глаза. Богдану прочищали слезный канал. Впрочем, спустя несколько дней у мальчика обнаружили еще один диагноз.

Вчера Алена опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что у ее сына обнаружили болезнь, нарушающую расщепление лактозы в организме. Дело в том, что у новорожденного отсутствует определенный фермент в оболочке тонкой кишки.
Новорожденному сыну Алены Савкиной поставили новый диагноз – лактазная недостаточность

Нужно сказать, что молодая мамочка не стала сильно расстраиваться из-за этой проблемы, ведь попросту убеждена, что ее сын страдает от обычных коликов. Правда, специальное лекарство Алена все-таки приобрела и даже посоветовала своим поклонницам несколько препаратов.

Стоит отметить, что свежий пост Рапунцель-младшей сильно взволновал многих интернет-пользователей. Один за другим они принялись интересоваться у длинноволосой красавицы, объявился ли Яббаров, а также помогает ли он новорожденному наследнику финансово.

«Ален, Яббаров уже объявился? Может, пусть хоть помогает тебе деньгами?», - интересуются фолловеры.

К слову, Алена так ничего и не ответила на подобные вопросы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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