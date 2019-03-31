АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Ксения Бородина позволяет собаке вылизывать лицо Теоны

Популярная ведущая Ксения Бородина позволяет собаке облизывать лицо маленькой дочери Теоны. Более того, видео именно такого содержания звезда «Дома-2» разместила на странице своего микроблога в Instagram.
Ксения Бородина позволяет собаке вылизывать лицо Теоны

Ксения Бородина уже привыкла делиться с подписчиками кадрами из личной жизни, особенно, если это касается её детей. На днях ведущая реалити-шоу показала фанатам небольшой видеоролик, на котором видно, как её собака вылизывает лицо маленькой Теоны, а сама звёздная мать в это время записывает происходящее на камеру.
Ксения Бородина позволяет собаке вылизывать лицо Теоны

В комментариях к ролику подписчики возмутились тем, как Ксения Бородина относится к здоровью своей наследницы. По мнению большинства фанатов, со слюной животного малышке могут передаться не только глисты и масса вредных микробов, но даже бешенство и туберкулёз.

Несмотря на критику, отдельные пользователи не стали осуждать ведущую «Дома-2», заверив остальных в том, что язык собаки по своей природе является чистым, а значит заразить чем-нибудь Теону домашний питомец не сможет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Стеснённые жилищные условия
Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий
В России разработали беспилотный
Смерть Юлии Началовой привлекла
В Украине в связи с выборами президента
Мария Захарова считает нелепым шагом
Эксперты составили ТОП-4 самых
Тина Канделаки в красном бикини
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Виталий Кличко прибыл на избирательный
Бывшая девушка Александра Гобозова
Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут
Эксперты назвали десять необъяснимых
Отец Саши Черно приехал на «Дом-2» ради
«Размазала кусок десерта по моему
Ксения Бородина позволяет собаке
Сергей Лазарев показал фото в
Новорожденному сыну Алены Савкиной
Составлен ТОП-5 бюджетных автомобилей
Эксперты: Российский рубль может
Дочь Владимира Машкова Мария выявила у
Из «Дома-2» предложили уволить сразу
Новая Windows 10 должна стать вдвое
Ученые: С головной болью можно
Айза Анохина «криками» заставляет сына
Найден метод избавиться от звона в ушах
В Кемеровской области голый мужчина бил
В седьмом сезоне «Сватов» внучка Женя
Автоэксперт назвал способ сэкономить на
Эксперты считают сон на животе вредным
Просмотреть все новости