Ксения Бородина позволяет собаке вылизывать лицо Теоны

Ксения Бородина уже привыкла делиться с подписчиками кадрами из личной жизни, особенно, если это касается её детей. На днях ведущая реалити-шоу показала фанатам небольшой видеоролик, на котором видно, как её собака вылизывает лицо маленькой Теоны, а сама звёздная мать в это время записывает происходящее на камеру.В комментариях к ролику подписчики возмутились тем, как Ксения Бородина относится к здоровью своей наследницы. По мнению большинства фанатов, со слюной животного малышке могут передаться не только глисты и масса вредных микробов, но даже бешенство и туберкулёз.Несмотря на критику, отдельные пользователи не стали осуждать ведущую «Дома-2», заверив остальных в том, что язык собаки по своей природе является чистым, а значит заразить чем-нибудь Теону домашний питомец не сможет.