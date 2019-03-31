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Виталий Кличко прибыл на избирательный участок на велосипеде

Мер Киева Виталий Кличко уже успел отдать свой голос на выборах президента Украины. Градоначальник столицы соседнего государства прибыл на избирательный участок на велосипеде.
Виталий Кличко прибыл на избирательный участок на велосипеде

Сегодня в Украине проходят выборы президента страны. Одним из первых известных политиков на них появился Виталий Кличко. Киевский мэр не числится в списке кандидатов, он прибыл как частное лицо - отдать свой голос за претендента на пост руководителя страны. Политик появился на избирательном участке в военном учебном заведении имени Ивана Богуна на обычном спортивном велосипеде, одетым в специальный спортивный костюм. Бывший спортсмен, сделав выбор, охотно побеседовал с журналистами.

Экс-боксёр не стал раскрывать имя кандидата, за которого голосовал, но отметил, Украина не должна отходить от намеченного маршрута и следовать программе Евроинтеграции. Мэр Киева заметил, важным является также и возможность украинцев делать свой выбор без страха и в условиях справедливости.



 
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Политика
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:46

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