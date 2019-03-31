Виталий Кличко прибыл на избирательный участок на велосипеде





Сегодня в Украине проходят выборы президента страны. Одним из первых известных политиков на них появился Виталий Кличко. Киевский мэр не числится в списке кандидатов, он прибыл как частное лицо - отдать свой голос за претендента на пост руководителя страны. Политик появился на избирательном участке в военном учебном заведении имени Ивана Богуна на обычном спортивном велосипеде, одетым в специальный спортивный костюм. Бывший спортсмен, сделав выбор, охотно побеседовал с журналистами.Экс-боксёр не стал раскрывать имя кандидата, за которого голосовал, но отметил, Украина не должна отходить от намеченного маршрута и следовать программе Евроинтеграции. Мэр Киева заметил, важным является также и возможность украинцев делать свой выбор без страха и в условиях справедливости.