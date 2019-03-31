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Эксперты: Российский рубль может укрепить свои позиции

Специалисты заявили, что в настоящее время рубль испытывает давление вследствие усиления обсуждений, которые направлены против государства после появления в Венесуэле военных РФ. При этом российская валюта может укрепить свои позиции на фоне прочих событий геополитической арены.
Эксперты: Российский рубль может укрепить свои позиции

Конгресс Соединённых Штатов одобрил проект закона касательно противостояния влиянию России. В нём отмечается, что госсекретарь государства обязан на протяжении 120 дней передать представителям Конгресса доклад, который касается потенциала существующей угрозы в данном направлении. Другим геополитическим риском является то, что глава США признал Голанские высоты частью израильской территории. Это вызвало обострение отношений между Турцией и Соединёнными Штатами, нанеся удар по существующему валютному рынку ближневосточного государства. Имеется возможность распространения негативной ситуации на другие развивающиеся рынки.

Вячеслав Абрамов заявил, что в случае затишья на валютных рынках Мира российский рубль может в определённый момент выступить ключевым лотом среди увеличивающихся дензнаков. В особенности это является актуальным на фоне маленькой долговой нагрузки, избытка средств в государственном бюджете, высокой стоимости нефтяного продукта, ожидания уменьшения ставки Центрального Банка России. Из-за смягчения риторики ФРС, а также других центральных банков доходность ОФЗ считают привлекательной. После заключения договора между Соединёнными Штатами и Китаем рубль может укрепить свои позиции.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:06

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