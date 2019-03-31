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Из «Дома-2» предложили уволить сразу троих ведущих

Руководству скандально известного телепроекта «Дом-2» предложили отстранить сразу нескольких ведущих.
Из «Дома-2» предложили уволить сразу троих ведущих

Не секрет, что на сегодняшний день некогда известнейшее реалити-шоу «Дом-2» продолжает стремительно терять своих преданных поклонников. Каждый день телезрители жалуются в социальных сетях на то, что вместо романтических свиданий, красивой истории любви и эффектных ухаживаний им приходится наблюдать за ссорами, потасовками и нецензурщиной.

Как бы то ни было, но винят во всем этом фанаты телестройки по большей степени не участников «Дома-2», а его продюсеров и ведущих, которые, по мнению зрителей, потеряли интерес к построению красочных и продолжительных отношений.

Несколько часов назад на одном из порталов реалити-шоу появилось предложение, адресованное руководству «Дома-2». Одна из поклонниц проекта предложила уволить сразу троих ведущих, так как убеждена, что они не могут подать своим подопечным правильный пример.

По словам зрительницы, которая пожелала остаться анонимом, Ольга Бузова, Ольга Орлова и Юлия Ефременкова являются для телешоу «балластом», ведь свои семьи они не смогли сохранить. Нужно сказать, что Влад Кадони в число тех телеведущих, которых необходимо отстранить, не вошел, так как поклонница и вовсе до сих пор не может понять, что он делает на проекте.

К слову, только Ксения Бородина и Андрей Черкасов могут и дальше на самом деле помогать участникам «Дома-2», ведь только они являются семейными людьми, убеждена телезрительница, сообщает Ondom2.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:57

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