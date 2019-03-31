«Размазала кусок десерта по моему лицу»: Владимир Винокур вспомнил «хулиганство» Лаймы Вайкуле

Винокур впервые увидел Вайкуле в варьете «Юрас Перле», когда прибыл на гастроли в Юрмалу. Яркая и харизматичная певица считалась необычным «явлением» в советской эстраде и была очень популярна. Дни рождения юмориста и исполнительницы совпадали, поэтому они часто отмечали их вместе. Один из праздников знаменитости организовали в «Метрополе». Винокур подарил подруге выбранные вместе с женой серьги и кольцо, а Вайкуле преподнесла приятелю часы, которые он носит до сих пор.Виновники торжества и их гости, насладившись изысканными закусками и вином, готовились приступить к трехъярусному сливочному торту. Вайкуле, обратившись к Винокуру, заявила, что ей скучно и предложила похулиганить. Певица схватила кусок десерта и размазала его по лицу друга. Юморист разозлился из-за испачканного костюма и ответил артистке тем же. Друзья, увидев именинников измазанными кремом, не могли сдержать смех. Вечер, вспоминает Винокур, продолжился, но уже в более веселой обстановке.