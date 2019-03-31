АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

«Размазала кусок десерта по моему лицу»: Владимир Винокур вспомнил «хулиганство» Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле 31 марта принимает поздравления с 65-летием. Владимир Винокур, отмечающий день рождения в один день с певицей, заявил, что она, несмотря на возраст, остается такой же экстравагантной и любит похулиганить. Однажды артистка размазала кусок десерта по лицу юмориста.
«Размазала кусок десерта по моему лицу»: Владимир Винокур вспомнил «хулиганство» Лаймы Вайкуле

Винокур впервые увидел Вайкуле в варьете «Юрас Перле», когда прибыл на гастроли в Юрмалу. Яркая и харизматичная певица считалась необычным «явлением» в советской эстраде и была очень популярна. Дни рождения юмориста и исполнительницы совпадали, поэтому они часто отмечали их вместе. Один из праздников знаменитости организовали в «Метрополе». Винокур подарил подруге выбранные вместе с женой серьги и кольцо, а Вайкуле преподнесла приятелю часы, которые он носит до сих пор.
«Размазала кусок десерта по моему лицу»: Владимир Винокур вспомнил «хулиганство» Лаймы Вайкуле

Виновники торжества и их гости, насладившись изысканными закусками и вином, готовились приступить к трехъярусному сливочному торту. Вайкуле, обратившись к Винокуру, заявила, что ей скучно и предложила похулиганить. Певица схватила кусок десерта и размазала его по лицу друга. Юморист разозлился из-за испачканного костюма и ответил артистке тем же. Друзья, увидев именинников измазанными кремом, не могли сдержать смех. Вечер, вспоминает Винокур, продолжился, но уже в более веселой обстановке.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Стеснённые жилищные условия
Мать Жанны Фриске надеется, что Дмитрий
В России разработали беспилотный
Смерть Юлии Началовой привлекла
В Украине в связи с выборами президента
Мария Захарова считает нелепым шагом
Эксперты составили ТОП-4 самых
Тина Канделаки в красном бикини
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко
Виталий Кличко прибыл на избирательный
Бывшая девушка Александра Гобозова
Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут
Эксперты назвали десять необъяснимых
Отец Саши Черно приехал на «Дом-2» ради
«Размазала кусок десерта по моему
Ксения Бородина позволяет собаке
Сергей Лазарев показал фото в
Новорожденному сыну Алены Савкиной
Составлен ТОП-5 бюджетных автомобилей
Эксперты: Российский рубль может
Дочь Владимира Машкова Мария выявила у
Из «Дома-2» предложили уволить сразу
Новая Windows 10 должна стать вдвое
Ученые: С головной болью можно
Айза Анохина «криками» заставляет сына
Найден метод избавиться от звона в ушах
В Кемеровской области голый мужчина бил
В седьмом сезоне «Сватов» внучка Женя
Автоэксперт назвал способ сэкономить на
Эксперты считают сон на животе вредным
Просмотреть все новости