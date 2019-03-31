Дочь Владимира Машкова Мария выявила у себя орторексию

В одной из социальных сетей 33-летняя Мария Машкова поделилась с подписчиками, что обнаружила у себя симптомы, характерные орторексии. Так как это расстройства приема пищи, она предположила, что появилась болезнь вследствие диет, на которых сидела актриса.Дочь Владимира Машкова, прислушавшись к своему организму, поняла, что ей легче вовсе не есть продукты животного происхождения, чем начинать их употреблять. Однако до сих пор она так и не выяснила, полезно это или нет, поэтому приняла решение следовать рекомендациям экспертов.В стремлении к здоровому образу жизни Мария Машкова придумала себе новое испытание. В планах актрисы три дня питаться только чаем из трав по определенному методу.