АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Дочь Владимира Машкова Мария выявила у себя орторексию

Российская актриса театра и кино Мария Владимировна Машкова на своей странице в Instagram рассказала о том, что выявила у себя заболевание. По ее словам, проблемы со здоровьем у нее появились после разнообразных диет, которых придерживалась артистка.
Дочь Владимира Машкова Мария выявила у себя орторексию

В одной из социальных сетей 33-летняя Мария Машкова поделилась с подписчиками, что обнаружила у себя симптомы, характерные орторексии. Так как это расстройства приема пищи, она предположила, что появилась болезнь вследствие диет, на которых сидела актриса.

Дочь Владимира Машкова, прислушавшись к своему организму, поняла, что ей легче вовсе не есть продукты животного происхождения, чем начинать их употреблять. Однако до сих пор она так и не выяснила, полезно это или нет, поэтому приняла решение следовать рекомендациям экспертов.

В стремлении к здоровому образу жизни Мария Машкова придумала себе новое испытание. В планах актрисы три дня питаться только чаем из трав по определенному методу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Российский рубль может
Дочь Владимира Машкова Мария выявила у
Из «Дома-2» предложили уволить сразу
Новая Windows 10 должна стать вдвое
Ученые: С головной болью можно
Айза Анохина «криками» заставляет сына
Найден метод избавиться от звона в ушах
В Кемеровской области голый мужчина бил
В седьмом сезоне «Сватов» внучка Женя
Автоэксперт назвал способ сэкономить на
Эксперты считают сон на животе вредным
Наташа Королева не хочет, чтоб
Учёные рассказали пять удивительных
В Сети опубликовали первые изображения
«Я ушел, в чем был»: Экс-супруг Юлии
Учёные назвали пять вырабатывающих
Названо наиболее подходящее для войны с
Стас Костюшкин попробовал на себе роль
Независимые художники опубликовали в
Ученые изобрели алкоголь, после
Ученые поставили точку в спорах о
Жена Эмина Алагарова Алена Гаврилова
Новенькая из "Дома-2" Анастасия
Американские горки избавят от камней в
Регина Тодоренко призналась, что стала
Астрономы готовятся к перехвату новых
Учёные: Сексуальные фантазии с другими
Эксперты рассказали о малоизвестных
Лолита сожалеет о своих словах в адрес
Названы характерные людям с
Просмотреть все новости