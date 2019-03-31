Эксперты составили ТОП-4 самых устойчивых к ржавчине машин LADA





Первой моделью в списке стал "ВАЗ-2101". Данный автомобиль на протяжении многих лет выпускался почти без изменений. Автомобилисты отмечают, кузов "копейки" всегда славился устойчивостью к ржавчине и многие экземпляры и сейчас имеют весьма приличный вид, продолжая эксплуатироваться в регионах. Некоторые классические модели, выпущенные следом, также унаследовали это качество, но произведённые после распада СССР машины лишились его и не заслужили похвалы от водителей, в отличие от "ВАЗ-2108" и "ВАЗ-2109". Эти родственные автомобили также получают одобрительные отзывы только за экземпляры, выпущенные в советскую эпоху.Произведённые в 90-х годах прошлого века версии ржавеют быстрее старых транспортных средств. Хорошо говорят водители и о LADA Priora. Модель является конструктивным продолжением "ВАЗ-2110", но инженеры сумели справиться с гниением металла и модель смогла заслужить популярность у россиян.Замыкает ТОП-4 самых устойчивых к ржавчине машин LADA семейство Kalina - Granta. Владельцы этих средств передвижения находят причины выразить своё недовольство по поводу эффективности машины, но редкий автомобилист жалуется на появление следов ржавчины на кузове машин.