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Эксперты составили ТОП-4 самых устойчивых к ржавчине машин LADA

Отечественные автомобили имеют противоречивую популярность среди водителей, но эксперты составили ТОП-4 самых устойчивых к ржавчине машин LADA. Как они отметили, отдельные модели славятся устойчивостью к коррозии, компенсируя другие недостатки.
Эксперты составили ТОП-4 самых устойчивых к ржавчине машин LADA

Первой моделью в списке стал "ВАЗ-2101". Данный автомобиль на протяжении многих лет выпускался почти без изменений. Автомобилисты отмечают, кузов "копейки" всегда славился устойчивостью к ржавчине и многие экземпляры и сейчас имеют весьма приличный вид, продолжая эксплуатироваться в регионах. Некоторые классические модели, выпущенные следом, также унаследовали это качество, но произведённые после распада СССР машины лишились его и не заслужили похвалы от водителей, в отличие от "ВАЗ-2108" и "ВАЗ-2109". Эти родственные автомобили также получают одобрительные отзывы только за экземпляры, выпущенные в советскую эпоху.

Произведённые в 90-х годах прошлого века версии ржавеют быстрее старых транспортных средств. Хорошо говорят водители и о LADA Priora. Модель является конструктивным продолжением "ВАЗ-2110", но инженеры сумели справиться с гниением металла и модель смогла заслужить популярность у россиян.

Замыкает ТОП-4 самых устойчивых к ржавчине машин LADA семейство Kalina - Granta. Владельцы этих средств передвижения находят причины выразить своё недовольство по поводу эффективности машины, но редкий автомобилист жалуется на появление следов ржавчины на кузове машин.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:00

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