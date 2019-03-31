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Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут продавать в сентябре

Продажу приставки версии SEGA Mega Drive Mini планируют начать в сентябре месяце. Уменьшенная копия популярнейшей консоли должна появиться на прилавках магазинов 19 сентября этого года.
Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут продавать в сентябре

Модель получит новый переработанный вид. Корпус консоли был уменьшен до 40 процентов от первоначального размера. В устройстве отсутствует слот для картриджей. Игры будут предустановлены на дисковый накопитель. Производители обещают установить 40 хитовых игр. Консоль появится в двух версиях. Первая будет стоить 4 199 рублей, за вторую придётся отдать 5 399 рублей.

В одной из версий появится второй контролер, который позволяет играть в «игрушки» на двоих. При этом питание будет осуществляться с помощью USB-кабеля. Благодаря наличию HDMI порта будет возможно подключение к телевизору.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:40

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