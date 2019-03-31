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Эксперты назвали десять необъяснимых загадок природы

В природе существуют вещи, пока еще не разгаданные современной наукой. Эксперты назвали десять самых таинственных с точки зрения ученых явлений.
Эксперты назвали десять необъяснимых загадок природы

Специалисты до сих пор не могут дать точное определение причинам появления вспышек света, наблюдающихся до и после землетрясений. Необъяснимыми остаются рисунки в перуанской пустыне Наска. Не менее таинственной эксперты считают калифорнийскую Долину Смерти с ее движущимися камнями.

Загадкой для современной науки является образование шаровых молний, низкочастотного гула Земли. Специалисты не могут понять причины ежегодной миграции бабочек-монархов, возвращения цикад спустя 17 лет. Пока еще не найдено объяснение «дождю» из животных, гигантским каменным шарам Коста-Рики, необычным ископаемым останкам.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:34

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