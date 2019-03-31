Айза Анохина «криками» заставляет сына Сэма звонить Гуфу

Анохина считает старшего сына категоричным и вспыльчивым человеком, с которым нелегко договориться. Мальчик очень не любит разговаривать по телефону. Нередко из-за нежелания Сэма созваниваться с отцом между Гуфом и его экс-супругой возникают конфликты. Рэп-исполнитель начинает обвинять бывшую возлюбленную, что она настраивает ребенка против него. Артистка, чтобы избежать ссор, заставляет сына звонить родителю, иногда «подключая» крики.Бизнесвумен считала, что с появлением второго ребенка ей станет легче. Однако теперь Сэм конкурирует с младшим братом Элвисом за внимание родителей, мальчики часто не могут поделить игрушки. Много времени наследники проводят с отцом Дмитрием Анохиным, а звездной маме доверяют свои секреты.