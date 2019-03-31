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Айза Анохина «криками» заставляет сына Сэма звонить Гуфу

Айза Анохина рассказала в откровенном посте в Instagram-аккаунте, что их с Алексеем Долматовым 8-летний сын Сэм неохотно идет на контакт с отцом, редко называет его «папой», чаще употребляя его сценический псевдоним Гуф. Артистка буквально «криками» заставляет наследника звонить родителю.
Айза Анохина «криками» заставляет сына Сэма звонить Гуфу

Анохина считает старшего сына категоричным и вспыльчивым человеком, с которым нелегко договориться. Мальчик очень не любит разговаривать по телефону. Нередко из-за нежелания Сэма созваниваться с отцом между Гуфом и его экс-супругой возникают конфликты. Рэп-исполнитель начинает обвинять бывшую возлюбленную, что она настраивает ребенка против него. Артистка, чтобы избежать ссор, заставляет сына звонить родителю, иногда «подключая» крики.
Айза Анохина «криками» заставляет сына Сэма звонить Гуфу

Бизнесвумен считала, что с появлением второго ребенка ей станет легче. Однако теперь Сэм конкурирует с младшим братом Элвисом за внимание родителей, мальчики часто не могут поделить игрушки. Много времени наследники проводят с отцом Дмитрием Анохиным, а звездной маме доверяют свои секреты.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:47

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