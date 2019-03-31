В Кемеровской области голый мужчина бил чужие машины и оказал сопротивление полиции





Накануне вечером в Кемеровской области в городе Новокузнецк произошёл инцидент, потребовавший вмешательства стражей порядка. На оживлённой автомобильной трассе появился голый мужчина. Городской житель не только возмутил общественность своим поведением, но и причинил материальный ущерб нескольким автовладельцам, он бил транспортные средства, а потому свидетели этих действий поспешили вызвать сотрудников ДПС. Прибывшие стражи порядка попытались успокоить хулигана, но тот запрыгнул на крышу служебной машины, что вынудило полицейских задержать его, применив спецсредства. Обнажённого человека скрутили и, заковав в наручники, отправили в участок. По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, но данные экспертизы пока не озвучены.В полицейском участке дебошир прошёл процедуру опознания и работники полиции смогли установить личность арестованного. Им оказался местный житель, имевший ранее судимость.