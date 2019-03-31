АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

В Кемеровской области голый мужчина бил чужие машины и оказал сопротивление полиции

В полиции Кемеровской области раскрыли подробности инцидента, произошедшего в Новокузнецке 30 марта. В пресс-центре ГУ МВД заявили, личность хулигана уже установлена.
В Кемеровской области голый мужчина бил чужие машины и оказал сопротивление полиции

Накануне вечером в Кемеровской области в городе Новокузнецк произошёл инцидент, потребовавший вмешательства стражей порядка. На оживлённой автомобильной трассе появился голый мужчина. Городской житель не только возмутил общественность своим поведением, но и причинил материальный ущерб нескольким автовладельцам, он бил транспортные средства, а потому свидетели этих действий поспешили вызвать сотрудников ДПС. Прибывшие стражи порядка попытались успокоить хулигана, но тот запрыгнул на крышу служебной машины, что вынудило полицейских задержать его, применив спецсредства. Обнажённого человека скрутили и, заковав в наручники, отправили в участок. По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, но данные экспертизы пока не озвучены.

В полицейском участке дебошир прошёл процедуру опознания и работники полиции смогли установить личность арестованного. Им оказался местный житель, имевший ранее судимость.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Российский рубль может
Дочь Владимира Машкова Мария выявила у
Из «Дома-2» предложили уволить сразу
Новая Windows 10 должна стать вдвое
Ученые: С головной болью можно
Айза Анохина «криками» заставляет сына
Найден метод избавиться от звона в ушах
В Кемеровской области голый мужчина бил
В седьмом сезоне «Сватов» внучка Женя
Автоэксперт назвал способ сэкономить на
Эксперты считают сон на животе вредным
Наташа Королева не хочет, чтоб
Учёные рассказали пять удивительных
В Сети опубликовали первые изображения
«Я ушел, в чем был»: Экс-супруг Юлии
Учёные назвали пять вырабатывающих
Названо наиболее подходящее для войны с
Стас Костюшкин попробовал на себе роль
Независимые художники опубликовали в
Ученые изобрели алкоголь, после
Ученые поставили точку в спорах о
Жена Эмина Алагарова Алена Гаврилова
Новенькая из "Дома-2" Анастасия
Американские горки избавят от камней в
Регина Тодоренко призналась, что стала
Астрономы готовятся к перехвату новых
Учёные: Сексуальные фантазии с другими
Эксперты рассказали о малоизвестных
Лолита сожалеет о своих словах в адрес
Названы характерные людям с
Просмотреть все новости