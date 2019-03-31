Эксперты назвали пять причин, почему двигатель автомобиля не заводится





Большинство автолюбителей в случае неработающего зажигания в первую очередь проверяют стартер и аккумулятор, но имеются и другие неполадки, не позволяющие силовой установке заводиться. Первой из пяти причин является засорение топливного фильтра, это может произойти при заправке бака некачественным топливом, имеющим посторонние примеси. Они могут забить сету и не допустить попадание бензина в камеру сгорания.Второй проблемой может стать поломка топливного насоса. Её легко диагностировать, прислушавшись к работе элемента при запуске двигателя, если звука нет и закачка не началась, значит, узел вышел из строя. Более серьёзной причиной является засорение форсунок нагаром. Более подвержены этому дизельные агрегаты, а чистку придётся осуществлять в сервисном центре.Предупреждают специалисты и о необходимости следить за состоянием свечей зажигания. В процессе эксплуатации они покрываются нагаром и копотью, их нужно чистить, снимая слой грязи с контактов. Иногда мотор отказывается заводиться из-за проблем с электронным блоком. Загоревшаяся на панели лампочка "проверьте двигатель" может появиться без причины, но автоматика заблокирует агрегат и тот не запустится.