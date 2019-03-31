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Автоэксперт назвал способ сэкономить на обслуживании авто весной

Автоэксперт Игорь Моржаретто советует водителям весной не ограничиваться только заменой зимних шин на летние, а обеспечить машине должный уход. Сэкономить на обслуживании автомобиля, считает специалист, можно, если провести осмотр самостоятельно.
Автоэксперт назвал способ сэкономить на обслуживании авто весной

Готовя транспортное средство к сезону, владелец должен проверить функционирование всех систем. После зимнего периода в машине могут появиться проблемы со свечами и с аккумулятором, работавшим в режиме повышенной нагрузки. С приходом весны водитель может сэкономить деньги, проведя техническое обслуживание своего автомобиля самостоятельно, если есть возможность, а в случае отсутствия таковой - обратиться в СТО или дилерский сервисный центр, что обойдется в «копейку».

Многие автолюбители считают мойку высокого давления опасной для лакокрасочного покрытия, якобы после нее на металле появляются вмятины. Моржаретто отметил, что это вопрос индивидуальный. Каждый водитель вправе выбирать, где мыть машину, и что ей больше подходит. Современное моечное оборудование, по мнению автоэксперта, не может нанести вреда кузову.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:23

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